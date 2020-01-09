الثلاثاء المقبل.. البرلمان يناقش أول استجواب للحكومة منذ انعقاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يوم الثلاثاء المقبل، الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان؛ بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

ويعد ذلك هو الاستجواب الأول الذي يناقشه مجلس النواب، منذ بداية انعقاده.

كما يناقش المجلس خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

كما يناقش المجلس، تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.