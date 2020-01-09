بالصور.. غادة والي تشارك في حفل توقيع كتاب "المرشح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تصوير - هاني رجب:

شارك الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، اليوم الأربعاء، في حفل توقيع كتاب "المرشح" للإعلامي خالد حبيب، بأحد فنادق القاهرة.

كما حضر حفل التوقيع: السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، والمهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وداليا خورشيدة، وزيرة الاستثمار السابقة، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، والكاتبة نشوى الحوفي.

وتسرد فصول الكتاب رواية عن البطل "عمر المصري" الذي يعيش حياة هادئة لا يعكر صفوها شيء، حقق من خلالها العديد من النجاحات حتى انقلبت حياته رأسًا على عقب بعد زيارة تحمل له إغراء لأن يصبح مرشحًا لرئاسة أحد النوادي الأكثر شعبية، لا تستمر مقاومة البطل كثيرًا لينزلق في مسارات لم يعهدها مسبقًا؛ ليغوص في مسارات مجتمع لم يعهده من قبل.