مصر | نشرة حوادث الخليج 365: قرارات ضبط تنفيذ الأحكام و1218 شكوى فساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: قرارات ضبط تنفيذ الأحكام و1218 شكوى فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مصدر بالعدل: تلقينا 1218 شكوى فساد خلال شهرين

كشف مصدر قضائي بارز بوزارة العدل، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، وتحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقت 1218 شكوى فساد خلال شهرى ديسمبر وأكتوبر الماضيين ضد أفراد ومؤسسات حكومية.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالجيزة

أمرت النيابة بجنوب الجيزة، انتداب المعمل الجنائي، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

النائب العام يصدر قرارات هامة لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر النائب العام، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصًا بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

التحقيق في طعن موظف لزوجته بالسكين في الجيزة

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة، طعن زوج لزوجته، بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابتها بطعنتين في الظهر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

