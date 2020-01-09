أخبار مصر | شاهد... إبداعات فناني الآثار من وحي التراث المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد... إبداعات فناني الآثار من وحي التراث المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ أيام معرض فناني وزارة السياحة والآثار، والذي ضم ما يقرب من 100 عمل فني لمفتشين وأمناء متاحف ومرممي الوزارة، واستضافه متحف الفن الإسلامي بمناسبة مرور 116 عام على افتتاحه.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من الأعمال لفناني الوزارة وكان أولها للفنانة جيرمين فارس من المتحف القومي للحضارة المصرية، والعمل الفني عبارة عن تابلوه نسجي، لعدد من الطيور بطريقة التجريد، مقاس 100 * 70، والتابلوه يُظهر تقنيات النسيج المختلفه مستخدمًا الأنسب منها لإبراز الشكل والتصميم.

وقالت "فارس"، إنها استوحت الفكرة من سمات الفن الإسلامي، حيث استخدمت طريقة التجريد في النسيج، والمشروع يبرز غرزة الجوبلان، التي استخدمت كثيرا في نول القباطي، وهو أسلوب الُلحمة غير الممتدة، وقد تم توظيف الغرز المستخدمة لإبراز التصميم، والتي نراها كثيرًا في بعض قطع النسيج عبر العصور المختلفه.

حلي الأميرة ميريت

وقدمت خلود خالد، من مركز إحياء الفن بوزارة السياحة والآثار، طوق مستوحى من حلي الأميرة ميريت، وهو من النحاس الأصفر، عليه قطع من رموز الذباب المصري القديم ويتدلى منه مجموعة من السلاسل يوجد عليها أيضا بعض من ذبابات مصري قديم، مثبتة بمجموعة من الأسلاك النحاس وعليها بعض من رموز الآلهة حتحور، والصقر حورس، وأحجار اللازورد البيضاوية الشكل.

كما قدمت "دلاية" مستوحاة من المعابد المصرية القديمة، وضع صورة البقرة وفي الخلف تم تقطيع النحاس بأشكال فروع اللوتس لتكمله هيئة اللوتس، ومن أسفل تم عمل شرائح لتكمل سيقان الزهور، وهناك قوسين متضادين لخطوط المركب تتدلى منهما سلاسل.

حقائب نسائية بتأثيرات إسلامية

وعرضت رشا حسنين، أخصائية ترميم بمتحف قصر المنيل، مجموعة من حقائب الجلد المصنوعة يدويًا، وقالت: أعشق الأعمال اليدوية، حيث أنتجها بشغف وحب وقداسة، فهي جزء من كياني، واخترت خامة الجلد لأصالتها وقيمتها، ورغم صعوبة تشكيلاتها إلا أن النتيجة النهائية لكل قطعة تستحق المجهود، وتصميماتي مستوحاه من الزخارف الإسلامية المصرية من أشكال مثلثات وزخارف نباتية، والهدف هو إحياء الحرف التراثية.

حلي من التراث الإسلامي

أما الشيماء جلال، من متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، فقدمت أسورة من وحي التراث الإسلامي، وقالت: حاولت إعادة استخدام وتوظيف الزخارف الهندسية " الطبق النجمي" في قطعة حلي علي خامة النحاس، خاصة وأن الاطباق النجمية احتلت

مكانة مرموقة عبر العصور الإسلامية

وكذلك عرضت عقد من وحي التراث النوبي، حيث تميز الفن النوبي بالتنوع والثراء في الزخارف، وجاء هذا التنوع نتيجة طبيعية لتنوع أساليب الفن وخاماته من بين هذه الزخارف شكل المثلثات، وكذلك سلسلة من وحي التراثي المصري القديم، وزهرة اللوتس المصرية الشهيرة والتي تعتبر رمز للحياة والبقاء.

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حلي من التراث المصري

عبير عبدالغني المتحف القومي للحضارة المصرية، عرضت مجموعة من الحلي مستوحاة من التراث المصري، قديم، وإسلامي، وحديث، حيث تظهر التناغم بين الخامات المختلفه مع النحاس لإبراز الشكل والتصميم، كما تم توظيف أحجار الفيروز والعقيق مع الأسلاك في التثبيت مع الفواصل النحاسية.

وحدات إضاءة

قدم أيمن عبدالحميد، مدير المكتب الفني بقطاع المشروعات، وحدات إضاءة، من الزجاج المعشق بالرصاص والنحاس، وهي أشكال مستوحاه من التراث المصري، وقد تم إنتاج هذه الاعمال في عدة أشهر متقطعة على مدى سنوات.

الموزاييك

وعرضت إيمان عمارة، رئيس قسم الورش الفنيه بالمتحف اليوناني الروماني، لوحة موزاييك، وقالت إنه بحكم عملي في الجولات الإرشادية بالمتحف أطلع على العديد من القطع الأثرية، واقتبست هذا العمل من قطعة ترجع للعصر الإسلامي تمثل محارب بزخارف نباتية متداخلة يغلب عليها اللون الأزرق، وقد استغرق العمل حوالي ثلاثة أسابيع.

تشكيل على الجلد

قدم محمد صلاح، مدير عام النحت والترميم بمركز إحياء الفن المصري القديم سابقًا، لوحة "ادخلوها بسلام آمنين" على الجلد، وكذلك بورتريه بنت، وبورتريه وجه حصان، بورتريه وجه العذراء، بورتريه الفلاحة "بهية".

شنط جلد

أما نسمة قاسم، قدمت حالة مستوحاة من التراث المصرى القديم والشعبي، لافتة إلى أن عمل القطعة يستغرق من أسبوع عمل إلى عشرة أيام حسب الموديل والمقاس وتفاصيل المنتج، وكل الأعمال المقدمة يدوية خالصة تحمل سمات ورموز الحضارة مصرية مثل القطة معبودة الحنان والمرح والسعادة، وملامح الفتاة المصرية الملكة والأميرة بملابسها البيضاء الكتانية المميزة.

إعادة تدوير

نهاد إلهامي، أمين متحف بالمتحف المصري الكبير، قدمت تصور لاستخدام كماليات من منتجات أخرى لإضفاء حياة جديدة على الأحذية القديمة، والخامة قماش ودانتيل وجلد، ويندرج ذلك تحت فن التدوير والذي يلعب دور في الحفاظ على البيئة كما أنه يخلق استخدامًا جديدًا لأشياء قديمة مهملة.

عروس المولد

قدمت نيرمين مصطفى، من المتحف القومي للحضارة المصرية، لوحة مستوحاه من التراث الشعبي "عروس المولد"، من شرائط ساتان وخيوط ملونة وسلك خرز، قالت إن عروس مستوحاة من التراث الشعبي المصري ومنفذة بأسلوب الـ Dream Catcher أو صائد الأحلام، والذي يستخدم في تنفيذه عقد تشبه العقد الموجودة في شباك الصيد، ويعتقد البعض في الثقافات الغربية في قدرتها على صيد الأحلام السعيدة عند تعليقها على النوافذ.