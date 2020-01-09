أخبار مصر | رئيس البرلمان ومدبولي يشاركان فى عزاء والدة وزير المالية الأسبق "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان ومدبولي يشاركان فى عزاء والدة وزير المالية الأسبق "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من الوزراء ورجال الدولة والسياسة، مساء اليوم، في عزاء والدة عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

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وحضر العزاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، على رأسهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى والدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة.



كما قدّم واجب العزاء أيضًا ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والخبير السياحي أشرف شيحة، ورجل الأعمال هاني أمان.



وكانت والدة عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، قد توفيت، وشُيعت الجنازة وتم دفنها اليوم.