أخبار مصر | بدء نقل تماثيل الكباش من الكرنك إلى ميدان التحرير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء نقل تماثيل الكباش من الكرنك إلى ميدان التحرير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على فيديو يوضح عملية رفع تماثيل الكباش الأربعة المقرر نقلها من معبد الكرنك في الأقصر كي توضع حول المسلة المقرر توقيفها في قلب ميدان التحرير.

وعلمت "الخليج 365" من مصادر لها داخل وزارة الآثار، أن الكباش تم رفعها من أماكنها صباح اليوم الأربعاء، ووضعت فوق أربع سيارات نقل ثقيل وتم إحاطتها بمادة الفوم لحمايتها أثناء النقل والحركة وقد تصل إلى القاهرة صباح الجمعة، حيث ستوضع إلى جوار المسلة في الأرض الفضاء المواجهة لميدان عبد المنعم رياض التي كانت مقرًا الحزب الوطني والمجاورة المتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن وزارة الآثار كانت قد نقلت المسلة من منطقة صان الحجر "تانيس" شرقية، إلى الأرض الفضاء المجاورة للمتحف المصري بشكل مؤقت، وجاري حاليًا ترميمها تمهيدًا لتوقيفها في وسط الميدان، وسيتم ترميم التماثيل أيضًا في نفس المكان بحيث يتم وضع التماثيل بعد توقيف المسلة مباشرةً.

Advertisements

وكانت وزارة الآثار قد أوضحت في بيان سابق لها أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، كما أنها ليست من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد "الصرح الاول" على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

وأعلنت الوزارة أنها تعكف حاليا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد أنهت أكثر من٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش وسوف يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠م.