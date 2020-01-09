أخبار مصر | هشام عرفات بمحطة مصر في أول ظهور له بعد استقالته (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام عرفات بمحطة مصر في أول ظهور له بعد استقالته (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس اشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وذلك في قاعة كبار الزوار بمحطة مصر برمسيس. وقدم رسلان لعرفات درع تكريمي، قائلا له: "الأخ والصديق الدكتور هشام عرفات من الشخصيات التى لها تأثير شخصى ومعزة خاصة فى قلبى تحية إجلال وتقدير لسيادته وربنا يعطيه الصحة وتحية من جميع العاملين بالسكة الحديد لسيادته وأهلا بك فى بيتك الثانى سكك حديد مصر". جاء ذلك خلال توجه عرفات للسفر إلى أسوان مستقلا قطارات السكك الحديدية.



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