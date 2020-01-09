شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة قبول الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني إنه تم تمديد فترة القبول للترشح لجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى حتى 31 يناير 2020، وذلك تلبية للطلبات العديدة لتمديد فترة الترشح و حرصاً من المنظمة والجهات الراعية للجائزة على مشاركة أكبر عدد من الوزارات والمؤسسات العربية في الجائزة .. وبهذه المناسبة ندعوا الجميع للمشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي وفقاً لفئات الجائزة المتنوعة والمعلن عنها.

يذكر أنه تم إطلاق الجائزة برعاية كريمة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بغرض دعم مسيرة التميز الحكومي العربي بما يحقق رضا وسعادة المستفيدين من الخدمات الحكومية في الوطن العربي.

كما تدعو المنظمة الوزراء، والمدراء العامون للهيئات الحكومية، والمحافظون، ورؤساء البلديات، والموظفون والموظفات الحكوميين للتقدم للفئات الفردية الموضحة أدناه.

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فئات الجائزة الرئيسية:

أفضل وزارة عربية

أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية

فئات الجائزة الفرعية:

أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية

أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب

أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم

أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي

أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية

أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع

فئات الجائزة الفردية:

أفضل وزير عربي

أفضل محافظ عربي

أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية

أفضل مدير بلدية في المدن العربية

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات وللمشاركة في فئات الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني على العنوان www.ageaward.com .