شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: لن نسمح بـ«تسقيع الأراضي» وعدم تنميتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بـ«تسقيع الأراضى» وعدم تنميتها، إذ تبذل جهودًا كبيرة في سبيل الحفاظ على ثروتها العقارية، وتحقيق أهداف التنمية المرجوة، قائلًا: «هناك أراضٍ تم بيعها منذ 40 عامًا أو أكثر في منطقة الساحل الشمالى وغيرها من المناطق، ولم تتم تنميتها، بل تسقيعها بهدف المتاجرة بها».

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وأضاف «مدبولى» خلال اجتماع المجلس، أمس، أنه تم إصدار كتاب دورى بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصًا صريحًا يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، فإذا انقضت دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، مطالبًا بضرورة تضمين عقود بيع الأراضى مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضى، باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية.

وفيما يتعلق بموقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، كلّف «مدبولى» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسؤولة عن توثيق جميع بيانات هذه الأصول على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلًا حاليًا من عدمه، إلى جانب تحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وحدد «مدبولى» مُهلة زمنية 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة، منوهًا بإصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، إذ سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين كافة، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار الملزمة للجميع.