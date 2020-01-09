شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع مع محافظ الدقهلية تطوير الأسواق والمواقف العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اجتماعاً مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة بالقاهرة، لمناقشة عدد من المشروعات التي تقوم بها المحافظة خلال الفترة الحالية، وتطوير الأسواق والمواقف العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في عدد من مدن المحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى ومشروعات تنمية البنية التحتية المعلومات وميكنة الخدمات بالمحافظة بما يساعد في تحسين الخدمات التي تقدمها كافة القطاعات الخدمية للمواطنين.

Advertisements

وبحث الوزير والمحافظ جهود المحافظة في استكمال مشروعات تطوير ورصف الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والجهود التي تقوم بها المحافظة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتابع الوزير، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة فيما يخص البنية التحتية المقرر إقامتها والشركات العاملة فيما يخص عملية تدوير المخلفات، وكذا الجهود الجارية لتطهير بحيرة المنزلة لإعادتها لسابق عهدها تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

ووجه «شعراوى» بأهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة والإسراع في تنفيذ مشروعات الخاصة بالطرق والصرف الصحى.