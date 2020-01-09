شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تختبر المنصة الإلكترونية لامتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المدارس الثانوية، على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم، الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، بنظام التقييم المعدّل الجديد، والمقرر أن تبدأ 11 يناير الجارى.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والتعليم العام، إنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى، إلى جانب غرفة متابعة على مستوى المديرية، برئاسة مديرها، وعضوية مدير التعليم الثانوى، والموجه العام للمادة، ومدير مركز التطوير، وغرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية وكيلها، ومدير المرحلة الثانوية بها، وموجه أول المادة، مشددًا على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتعمل المدارس، خلال الأسبوع الجارى، على التأكيد على ضبط الشبكات الداخلية لها، كما بدأت، أمس، أولى التجارب الخاصة باختبار منصة الامتحانات الإلكترونية من خلال استدعاء الطلاب للحضور على مدار يومى 8 و9 يناير الجارى وعدم الغياب، والدخول عليها بواسطة أجهزة التابلت من خلال الأكواد الخاصة بالمدرسة والأرقام السرية الممنوحة لها، من الـ8 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا، بهدف تدريبهم على استخدامها بسهولة، ورصد أي مشكلات قد تطرأ خلال سير الامتحانات وحلّها بواسطة فريق التطوير التكنولوجى بكل مدرسة.

وشددت المدارس على ضرورة غلق «التابلت» تمامًا بعمل (Shutdowm) قبل دخول الجنة، ثم فتحه مرّة أخرى عند الوصول للأماكن المخصصة لأداء الامتحان، لتشغيل الـ(Access point) في نطاق كل فصل تلقائيًا، تجنبًا للتحميل على (Access point) معين، وأكدت عدم الانشغال بعلامة التعجب «!» التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة «واى فاى»، أعلى الشاشة، فذلك يعنى أن الجهاز متصل، وجاهز فورًا على موقع الامتحان.

وتم التشديد على أنه في أثناء أداء الامتحان ممنوع نهائيًا فتح أي صفحة أخرى بمتصفح «جوجل كروم»، أو فتح موقع آخر أو تقسيم الشاشة لفتح أي تطبيق أو برنامج آخر، لأن ذلك يؤدى للخروج من الامتحان نهائيًا، ونبّهت كل طالب بضرورة إدخال كود الجِلسة الخاص به، وفى حال إدخال (كود مختلف) سيعتبر متغيبًا عن امتحانه، إذ إن الامتحانات تبدأ على «التابلت» في موعد ثابت للجميع ويتم غلقه تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، غير أن عداد الوقت الذي يظهر يبين فقط المدة التي قضاها الطالب في أثناء حل الامتحان، وعند الانتهاء يتم حفظ الإجابات وإرسالها تلقائيًا إلى موقع الوزارة.

وتم التشديد على عدم خوض الطالب الامتحان ورقيًا، إذا نسى «التابلت» الخاص به، أو جاء به غير مشحون، أو عليه رمز قفل نسى فتحه، لأن جاهزيته مسؤوليته هو وحده دون غيره، ويعد هذا إهمالًا من جانبه، غير أن الحالة الوحيدة لعقد الامتحان ورقيًا حدوث مشكلة تعوق استقبال الشبكة وعدم نزول الامتحان على الجهاز، وهذا ما يقدّره إخصائى التطوير والتكنولوجى، كما تم التحذير من إدخال أي كتب خارجية أو مذكرات ورقية داخل اللجان، فالمسموح به هو الكتاب المدرسى فحسب.

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وأكدت المديريات التعليمية، في القاهرة والمحافظات، ضرورة تأكيد المدارس على جميع الطلاب التواجد داخل اللجنة الامتحانية قبل الساعة الـ8:30 صباحًا، للاطمئنان على أجهزة «التابلت» وحل أي مشكلة، وضرورة حضور الطلاب لليوم الأول في الـ 7:30 صباحًا، ووجود التابلت مع كل المعلمين (مشحون ومحدث من أول يوم حتى نهاية امتحانات 2 ثانوى الإلكترونية)، بالإضافة إلى توزيع طلاب الفصل الواحد على فصلين متجاورين، وأوضحت أن نظام تشغيل الجهاز اللوحى لابد أن يتم تحديثه على (آندرويد 8.1).

وشملت التعلميات عمل كشوف الغياب الورقية وتوقيع الطلاب بالحضور قبل دخول اللجان، ومنع استخدام الموبايل الشخصى، وتعطيل خواص التصفح بـ«جوجل كروم» وجعل زمن توقف الشاشة 30 دقيقة، وعند حدوث أي مشكلة في أثناء الامتحان يتم عمل محضر إثبات حالة وإرسال صورة طبق الأصل للتطوير، بجانب عدم التجاوز باستخدام ألفاظ خارجة أو تخص الدين والسياسة في أثناء الإجابة، لأن ذلك يؤدى للمساءلة القانونية، مع التشديد على ضرورة مراجعة عداد الكهرباء بصفة مستمرة بجميع المدارس وشحن الكارت بمعدل 500 جنيه.

وأشارت التعليمات إلى أن ظهور الأسئلة الإلكترونية للطالب يدل على دخوله وتمكينه من الامتحان ولا يحق له أن يبدأ الامتحان مرة أخرى من جديد، ولا يغادر الطالب اللجنة إلا مع نهاية الوقت المحدد.

وعلى جانب آخر، أعلنت البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية، بدء مخاطبة المتقدمين بالمرحلة الرابعة لبوابة الوظائف الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، وأوضحت أنه من المقرر بدء الاختبارات النفسية بدءًا من 21 يناير الجارى، تحت إشراف جهاز الطب النفسى التابع للقوات المسلحة.

في سياق متصل، حدد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، نظام النجاح في المواد ذات الفرعين، وهى الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة، والتفاضل والتكامل)، والرياضيات التطبيقية (الديناميكا، والاستاتيكا)، و(الاقتصاد والإحصاء)، وقال إنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الآخر، يكون ناجحًا في هذه المادة، خاصة أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه بالمادة بالنهاية الصغرى للدرجة، وفى حالة عدم حصوله على النهاية الصغرى، فلابد أن يؤدى الامتحان في الفرعين معًا، وإذا تم إلغاء الامتحان في أحد الفروع، فيؤدى الامتحان في الفرعين معًا، أمّا في حالة صدور قرار بتأجيل امتحانه في أحد فرعى المادة للدور الثانى بالدرجة الفعلية، يؤدى الامتحان في الفرع المؤجل فقط، مؤكدًا أن هذا النظام معمول به في الثانوية العامة التقليدية، وليس هناك جديد.

وعلى جانب آخر، ناشدت البوابة الإلكترونية جميع المتقدمين ضرورة متابعة بريدهم الإلكترونى المسجل سابقًا من خلالها، وكذلك متابعة حسابهم عليها، والخاص بوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى، وأعلنت فتح طلبات التظلم الخاصة بتعذر القيد العائلى أمام جميع المتقدمين، خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من مراجعة جميع البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالى.

وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف التسجيل مؤقتًا، اعتبارا من 15 يناير الجارى، وإعادة فتحه قريبًا، فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التي تم تقديمها حتى الآن.