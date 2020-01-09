شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. وزير الإسكان يتفقد عدة مشروعات قومية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، صباح الخميس، بزيارة لمحافظة المنيا يستقبله خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي، حيث يتفقد عددًا من المشروعات القومية، من بينها محطة معالجة مياه مدينة المنيا الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر.

كما يقوم الوزير بالتوجه إلى مشروع تطوير العشوائيات «مدينة العمال»، ومشروع الوحدات السكنية الجديدة.

عقب ذلك يتوجه الوزير إلى محطة مياه الشرب بأبوقرقاص بطاقة 204 ألف متر مكعب يوم، كما يتفقد محطة المعالجة بمدينة المنيا بطاقة 90 ألف متر مكعب يوم.