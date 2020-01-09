شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 140 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب دون إذن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، إحالة 140 موظفا بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل دون سند قانوني.

تضمن قرار المحافظ إحالة 123 من العاملين بالوحدات الصحية، و3 من العاملين بمراكز الشباب، و12 من العاملين بالوحدات المحلية، واثنين بالوحدات البيطرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، وترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية.

صدرت قرارات المحافظ بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للمتابعة، للمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال ثلاثة أيام شملت مراكز «أجا وطلخا ومنية النصر والمنصورة والمنزلة».