شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأمريكى يصوت على مشروع قرار يحد من سلطات ترامب بشأن الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى اليوم الأربعاء إن المجلس سيصوت على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران وذلك بعد إفادة قدمت للأعضاء لم تبدد القلق تجاه استراتيجية الإدارة وقراراتها، وأضافت بيلوسى فى بيان "اليوم ومن أجل النهوض بواجبنا بالحفاظ على أمن الأمريكيين سيمضى المجلس قدما فى بحث تشريع بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران".

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