مصطفى مدبولى ووزراء يشاركون فى عزاء والدة عمرو الجارحي وزير المالية السابق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من المسئولين فى عزاء والدة الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق الذى أقيم بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

كما شارك فى العزاء عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين منهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والخبير السياحي أشرف شيحة ورجل الأعمال هاني أمان والدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة.

ويمتلك الجارحى، خبرة طويلة فى مجال البنوك والاستثمار حيث شغل قبل توليه منصب وزير المالية العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى قبل نقل تبعيته لوزارة التخطيط وكذلك نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى القطرى.

وشغل الجارحى، منصب المدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس وعضو مجلس إدارة بنك الاسكندرية وشركة المقاولون العرب.

وشمل القرار تعيين محمود السقا ، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الإفريقى الدولى عضواً منتدباً وصدقت الجمعية العمومية للبنك على القرار تمهيداً لاعتماده رسمياً فى أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد.

ويمتلك الجارحى، خبرة طويلة فى مجال البنوك والاستثمار حيث شغل قبل توليه منصب وزير المالية العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى قبل نقل تبعيته لوزارة التخطيط وكذلك نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى القطرى.

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وشغل الجارحى، منصب المدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس وعضو مجلس إدارة بنك الاسكندرية وشركة المقاولون العرب.

وفى السياق ذاته تم تعيين محمود السقا عضو منتدب لبنك مصر إيران، ويتمتع بخبرة مصرفية كبيرة تصل إلى 30 عاماً فى العمل المتواصل بمجالات التمويل والاستثمار والقطاع المصرفى حيث بدأ أول 10 سنوات من حياته المصرفية ببنك مصر إيران وكان مشهوداً له بالكفاءة والتميز.

وكان السقا، قد تولى العديد من المناصب فى القطاع المصرفى المصرى والبنوك الدولية حيث شغل منصب مدير عام ورئيس لجنة الفروع المؤسسية ورئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الإفريقى الدولى وهو القطاع الذى حقق طفرةً ونمواً كبيراً داخل البنك خلال الفترة الماضية ومكن البنك من الحصول على جائزة أفضل بنك استثمار من عده جهات دولية لمدة 4 سنوات متتالية.

كما شغل السقا ،منصب عضو لجنة الإدارة العليا وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأصول والالتزامات بالبنك العربى الإفريقى الدولى وعضو مجلس إدارة جمعية الائتمان وإدارة المخاطر ونائب رئيس جمعية الدخل الثابت وكانت له بصمات واضحة فى كل المواقع التى عمل بها.