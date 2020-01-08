شكرا لقرائتكم خبر عن علي الدين هلال: هجوم إيران على القواعد الأمريكية «شو إعلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على الدين هلال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب الأسبق، إنه لا يوجد دليل على مقتل أي أمريكي في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق، مشيرا إلى إيران استهدفت القاعدة بـ 10 صواريخ، ردا على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هجوم إيران على الأمريكان في هدف متوقع من قبل أمريكا يوحي بأن رد إيران على مقتل سليماني كان لكسب الشو بعيدا عن جرح العدو جرحا كبيرًا .

وتابع على الدين هلال، أن إيران أرادت الرد على مقتل سليماني بالشكل الذي يجعل أمريكا لا تقدم على انتقام آخر.

وأوضح وزير الشباب الأسبق، أن الإيرانيين ابلغوا العراق بأنهم سيشنون ضربات تستهدف الأمريكان بعيدا عن أماكن تواجد العراقيين، مضيفا أن من قتل جراء الهجوم، حراس عراقيين.