شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: مفاوضات سد النهضة تسير بـ«شكل إيجابي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مفاوضات سد النهضة تسير بشكل إيجابي أفضل من السنوات الماضية.
وأضاف «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الحديث الآن انحصر حول ملء «سد النهضة» فقط.
وكان وزير الري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أعلن اليوم، أنه يشعر بأن هناك تواصلا في المفاوضات الجارية الآن، والتي يعقد اجتماعها الرابع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا.
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