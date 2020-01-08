شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتابع بقلق التطورات في العراق والخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت مصر عن قلقها البالغ بشأن التطورات الراهنة في العراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية. وذكر بيان لوزارة الخارجية، الأربعاء، أن مصر «تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر».

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