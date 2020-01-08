شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة تزيل إشغالات البوهى والقومية وتغلق سنتر مخالف بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملات مكثفة على المقاهى والمحلات والمنشأت التجارية المخالفة بعدد من الشوارع الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية بحي شمال الجيزة والمتعدية على حرم الطريق العام، حيث كانت توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكثفة علي الشارع لإعادة الانضباط وإزالة كافة أوجه الاشغال من الطريق العام وتمهيد حركة السير أمام المارة والسيارات.

وقاد الحملات ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمشرف على حى شمال الجيزة، وأسامة السقعان رئيس الحى والتى استمرت على مدار الأسبوع وشهدت استحسان وترحيب كبير من قبل المواطنين.

وشملت الحملات شوارع القومية العربية والبوهى ومحمد حجازى والعامل الأول وأسفرت عن إزالة مئات من حالات الاشغال للمنشأت المخالفة ورفع كفاءة النظافة بها من خلال حملات مضاعفة لهيئة النظافة والتجميل .

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وفى سياق آخر، نفذ حى الدقى حملة مكبرة على كافيه شهير بميدان ابن الوليد يدار بدون ترخيص بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتحقيق الردع العام، وقاد رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح بحمله من إدارة الإشغالات والمتابعة و نائب رئيس الحي و تم رفع كافة محتويات الكافية وإيداعها بمخازن الحي لتحقيق الردع العام وجارى اتخاذ كافة الإجراءات مع استمرار متابعة شارع سليمان جوهر علي مدار الساعة.

كما أغلق حى الدقى سنتر بشارع باسم الكاتب بدون ترخيص استمرارا لحملات الحى للقضاء على تلك الظاهرة بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين كما تم رفع كافة المحتويات وإيداعها في مخازن الحي وجاري اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، والمتابعة لعدم فتحه مرة أخرى .