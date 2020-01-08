شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف ملكى.. تفاصيل تنحى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل عن أى دور ملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل تنحى الأمير هارى وميجان ماركل عن الواجبات الملكية، حيث أن الإجازة التى قضاها الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسيكس فى كندا كانت للتفكير العميق فى اتخاذ خطوة مختلفة فى الفترة القادمة، حيث أعلن الأميرهارى وميجان ماركل تنازلهما عن مهامهما فى العائلة الملكية البريطانية، بحسب شبكة بي بي سي .

وقال الأمير هاري إن هناك اختلاف فى الأراء بينه وبين شقيقة ويليام ورد الأمير هارى أيضًا على تقارير عن وجود خلاف بينه وبين شقيقه وليام ، دوق كامبريدج ، بقوله إنهما يسيران فى "مسارات مختلفة".

وقال الزوجان إنهما اتخذا القرار "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية معلنين أنهم يعتزمون التراجع عن أى دور كأعضاء كبار فى العائلة المالكة والعمل على الاستقلال المالى مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة.