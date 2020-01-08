شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مصرفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي، مما أسفر عن وفاة 176 شخصاً.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أوكرانيا الصديقة في ذلك الموقف.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عقب اجتماعه مع مسئولين حكوميين اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا سترسل فريق خبراء إلى إيران فى وقت لاحق اليوم، للتحقيق فى ظروف حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وأضاف فى بيان على "فيس بوك"، "أولويتنا هى إثبات الحقيقة وتحديد المسئولين عن هذه الكارثة المروعة".

وكان رئيس الوزراء الأوكرانى قد أعلن اليوم الأربعاء، بدء حظر الرحلات الجوية لإيران، بدء من غدا 9 يناير، وحث رئيس وزراء أوكرانيا على عدم التكهن قبل تحديد سبب تحطم الطائرة فى إيران رسميا ردا على سؤال عن احتمال سقوطها بصاروخ.

ومن جهتها حذفت سفارة أوكرانيا فى إيران، إِشارة أولية إلى أن السبب وراء سقوط طائرة أوكرانية خارج طهران كان عطلا فى المحرك، وأضافت فى بيان ثان أن الأسباب لم تعرف بعد، وأن أى تعليقات صدرت من قبل غير رسمية.

ولدى سؤاله فى مؤتمر صحفى فى كييف عن احتمال سقوط الطائرة بواسطة صاروخ، حذر رئيس الوزراء الأوكرانى أوليكسى هونشاروك من التكهنات حتى معرفة نتائج التحقيق، وأضاف أن أوكرانيا، حظرت على شركات الطيران الوطنية عبور المجال الجوى الإيرانى، اعتبارا من التاسع من يناير.

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وكانت الطائرة الأوكرانية، وهى من طراز "بوينج 737" تقل أكثر من 170 شخصا، بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخومينى الدولى بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت السفارة الأوكرانية فى إيران اليوم، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا فى المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب فى تحطم طائرة ركاب أوكرانية فى إيرانية ، وذكرت السفارة فى بيان أيضا أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية.

وكانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" قد نقلت صباح اليوم، عن وكالة أنباء فارس، سقوط طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 وعلى متنها 180 شخصا بعد إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى إيران بسبب مشاكل فنية.