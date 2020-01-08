"قومي المرأة" ومؤسسة Bold يطلقان برنامج صاحبات الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، تعاونه مع مؤسسة BOLD للتدريب والاستشارات في مجال ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل بعنوان "برنامج صاحبات الأعمال".

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، فإنه من المقرر أن تبدأ أولى هذه الورش في الفترة من 19 -20 يناير الجاري، في ضوء جهود المجلس القومي للمرأة التى تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ودعم وصولها إلى مجال ريادة الأعمال، ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس ومؤسسة BOLD في تنفيذ هذه الورش، والتي تهدف إلى دعم وتوجيه السيدات الراغبات في بدء أعمالهن الخاصة أو في النهوض بأعمالهن الحالية، مشيرة الى أن هذه الورش ستركز على تدريب رائدات الأعمال بصورة متقدمة على التخطيط الاستراتيجي الفعال لقطاع الأعمال للوصول إلى الهدف المنشود.

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وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع توجهات الدولة في دعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مساهمتها في سوق العمل، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات مردود إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المجلس حريص على إتاحة كافة السبل من أجل إعداد المرأة ودعمها وتشجيعها على الدخول إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومؤسسة BOLD نشأتها كل من رائدتي الأعمال ليلى صدقي ونيفين الجندي عام 2019 لتدريب السيدات على كيفية بدء مشروعاتهن الخاصة أو الانتقال إلى مرحلة جديدة في أعمالهن الحالية.

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