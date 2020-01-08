أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس 9 يناير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس تنشط فيه رياح شمالية غربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون مضطربا، ويرتفع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية. أما البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، ويرتفع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 07 15

دمنهور 09 15

الإسكندرية 10 15

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 08 15

سيوة 04 15

بورسعيد 10 15

دمياط 10 15

الزقازيق 09 15

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 16

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نخل 03 14

نويبع 14 18

طابا 08 15

كاترين 00 09

الطور 08 18

شرم الشيخ 11 19

الغردقة 08 18

مرسى علم 09 20

الفيوم 10 16

بنى سويف 09 16

المنيا 08 15

أسيوط 06 17

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 05 17

أسوان 07 17

أبو سمبل 06 17

الوادي الجديد 03 17

شلاتين 14 21

أبو رماد 15 20

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20