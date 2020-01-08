بحضور وزيرة الهجرة.. حفل توقيع كتاب "المرشح" للإعلامي خالد حبيب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
تصوير - هاني رجب:
نظمت دار "نهضة مصر"، اليوم الأربعاء، حفل توقيع كتاب "المرشح" للكاتب والإعلامي الدكتور خالد حبيب، بأحد فنادق القاهرة.
حضر حفل التوقيع، السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، والمهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وداليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، والكاتبة نشوى الحوفي التي أدارت حفل التوقيع.
وتسرد فصول الكتاب رواية عن البطل "عمر المصري" الذي يعيش حياة هادئة لا يعكر صفوها شيء، حقق من خلالها العديد من النجاحات حتى انقلبت حياته رأسًا على عقب بعد زيارة تحمل له إغراء لأن يصبح مرشحًا لرئاسة أحد النوادي الأكثر شعبية، لا تستمر مقاومة البطل كثيرًا لينزلق في مسارات لم يعهدها مسبقًا؛ ليغوص في مسارات مجتمع لم يعهده من قبل.
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