أزمة ليبيا والخليج.. تفاصيل 4 اجتماعات للسيسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 4 لقاءات متنوعة، مع وزير الخارجية الصيني، ووزير الخارجية الفرنسي، ومستشار ملك الأردن، إضافة إلى عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

تناولت اللقاءات، عددا من القضايا الأقليمية، خاصة الأزمة الليبية، وأمن دول الخليج، إلى جانب متابعة استكمال مشروعات ربط الكهرباء مع دول الجوار.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل لقاءات السيسي المتنوعة خلال اليوم:

السيسي ووزير الخارجية الصيني

التقى الرئيس السيسي، وزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث أكد الرئيس حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة فيها.

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وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تم التوافق خلال اللقاء على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

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السيسي ووزير خارجية فرنسا

استقبل الرئيس السيسي اليوم، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان.

وأشاد السيسي، بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ومؤكداً ما توليه مصر من أهمية لدفع تلك العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أخذاً في الاعتبار مكانة فرنسا على الساحتين الأوروبية والدولية.

تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.

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استقبال مستشار ملك الأردن

تسلم الرئيس السيسي، رسالة خطية من شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تضمنت الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وتطوير آفاق التعاون الثنائي، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

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مشروعات الكهرباء

وجه السيسي -خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء-، بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

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