أول تعليق من كامل أبوعلي بعد خطأ إعلان جوائز الأفضل بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

علّق رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس الشركة المنظمة لمسابقة الأفضل في أفريقيا 2019، على خطأه في إعلان فوز الكاميرون كأفضل منتخب للكرة العام الماضي بدلا من الجزائر.

وقال أبوعلي في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إنَّه: "تم إعلان فوز منتخب الكاميرون كأفضل فريق في كرة القدم النسائية قبيل صعودي للمنصة مباشرة، وترك الشخص الكارت المدون عليه اسم الفائز على المنصة، وكان من المفترض ألا يتركه، ولم أنتبه أنه يخص كرة القدم النسائية".

وأضاف: "حينما أعلنت أن الكاميرون هو أفضل منتخب لكرة القدم للرجال، استغربت ذلك، وقولت الكاميرون إزاي؟ لأني كنت طالع وعارف إن الجزائر هي اللي كسبت، باعتبار أنه المنتخب الفائز ببطولة الأمم الأفريقية، وحينما فتحت المظروف وجدت الجزائر، والأمر في النهاية مجرد هفوة".

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وبشأن رد الفعل عن تنظيم الاحتفالية، قال أبوعلي إنها كانت إيجابية، بعد الإجادة في التنظيم.

وأقيمت، مساء الثلاثاء، حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في مدينة الغردقة.

وحصد السنغالي ساديو ماني، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بينما جاء زميله المصري محمد صلاح ثانيا في التصويت، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث.