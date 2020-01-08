ضبط 25 كيلو حشيش وهيروين خلال حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار في المواد المخدرة واستهداف وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 105 قضايا مخدرات بحوزة 109 متهمين، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 21,082 كيلو جرام، 1,500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 1,621 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 200 جرام هيروين.

وأثمرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الكيتامين وزنت 250 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 40 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 20 جرام، 3 كيلو جرام من مخدر الإستروكس 4014 قرص مخدر .

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.