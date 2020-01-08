أبرزها.. ثلاثة جرائم قتل و قرارات للنائب العام بشأن تنفيذ الأحكام.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بسبب لعب أطفال.. مقتل سمكري ذبحًا وأصاب عاطل في مشاجرة بالسلام

لقى سمكري سيارات مصرعه ذبحا، وأصيب عاطل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بمنطقة السلام.

التفاصيل عبر الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702218

قتيلة ومصاب في معركة بسبب الخلافات الأسرية في قليوب

لقيت بائعة خضار مصرعها، وأصيب شقيقها، خلال دفاعهم عن شقيقتهم الكبرى، التي تشاجرت مع ربة منزل وسائق، بسبب خلافات الجيرة، بقرية ميت حلفا مركز قليوب.

التفاصيل عبر الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2020/1/8/1702119

"صرخة أنقذتها".. القبض على سائق تعدى على مسنة داخل مسكنها بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على سائق لاتهامه بالتعدي على مسنة بمسكنها بدائرة قسم شرطة محرم بك.

للتفاصيل اضغط هنا:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702149

"سرقة الأجهزة وولعت في البيت".. القبض على ربة منزل بدار السلام

لم تكتف "ربة منزل" بسرقة أجهزة كهربائية من مسكن أحد أقاربها، لكنها أشعلت النيران في محتوياته، بسبب وجود خلافات بينهما، ولاذت بالفرار، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

التفاصيل عبر الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702174

"رحلة علاج تنتهي بجثة على الصحراوي".. تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل ربة منزل، وإلقاء جثتها على جانب طريق أسيوط الغربي.

التفاصيل عبر الرابط:

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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702208

سقوط "خرابة" إمبراطور الهيروين في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على "خرابة" مسجل خطر بمنطقة دار السلام، لقيامة بالاتجار في المواد المخدة.

التفاصيل عبر الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702205

للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ4 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 4 فبراير، لمرافعة الدفاع.

التفاصيل عبر الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702277

مد أجل الحكم في طعون "الشبكة الدولية في الاتجار بالأعضاء البشرية" لـ 12 فبراير

قررت محكمة النقض، مد أجل حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، لجلسة 12 فبراير المقبل.

التفاصيل عبر الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702350

لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام.. 3 قرارات من النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عددًا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.

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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702459

تأييد مجازاة مدرس أهمل مراجعة كراسة إجابة وتسبب فى حصول طالب على "صفر"

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مديرية التربية والتعليم بقنا، والمتضمن خصم 5 أيام من راتب مدرس لغة إنجليزية لتصحيحه ورقة إجابة لطالب ولم يقم بمراجعتها، ورفضت المحكمة طعن المدرس.

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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/1/8/1702403/