السجن 3 سنوات لضابط واثنين آخرين بقضية "رشوة مطار القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، ضابط بمطار القاهرة واثنين آخرين بالسجن 3 سنوات وأعفت 4 آخرين من العقوبة قضية "رشوة المطار".

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت 7 متهمين بينهم ضابط بمطار القاهرة لمحكمة الجنايات بتهمة طلب وتقاضي رشوة من المتهمين السادس والسابع مقابل تمرير حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثاني بصالة السفر دون أن يتم تفتيشها.

ونسبت النيابة للمتهم الأول طلب رشوة وتقاضي 15 ألف جنيه منها، وللمتهمين السادس والسابع رشوة موظف عمومي، كما وجهت للمتهمين من الثاني حتى الخامس تهمة التوسط في جريمة رشوة.