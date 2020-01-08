مصر | التحقيق في مصرع شاب داخل مخزن بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في مصرع شاب داخل مخزن بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيق في واقعة مصرع شاب في العشرينيات من عمره، يدعى "أحمد. أ"، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة بدمياط، حيث عثر أهالي دمياط، اليوم الأربعاء، على جثمانه في أحد المخازن على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، بقرية شطا، يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، ولقي مصرعه في ظروف غامضة حيث يشتبه في كونه منتحرا.

وتجمهر الأهالي وقاموا بفتح المخزن وعثروا على جثمان الشاب، وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة وتباشر النيابة العامة بدمياط للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات وفاته.