مصر | تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، تجديد حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجري معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين، واستولى على أموالهم بزعم توفير فرص عمل وهمية بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية بلغت 1.5 مليون جنيه، عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج.



وكذلك ممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والإستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه.



وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت، وضبط بحوزة المتهم كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى العمل بالداخل والخارج.

