مصر | مصدر بالعدل: تلقينا 1218 شكوى فساد خلال شهرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالعدل: تلقينا 1218 شكوى فساد خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر قضائي بارز بوزارة العدل، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، وتحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقت 1218 شكوى فساد خلال شهرى ديسمبر وأكتوبر الماضيين ضد أفراد ومؤسسات حكومية.



وأضاف المصدر، أنه تم الفصل فيما يقرب من 93% منها، وإحالة باقي الشكاوى للجهات المختصة للتأكد من صحتها.



وأوضح المصدر أن الإدارة تلقت نحو 836 شكوى فساد خلال شهر ديسمبر الماضي ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من 90% منها، وتم فحص الشكاوى وإرسالها لجهات التحقيق للتأكد من صحتها، حيث أن أغلب الشكاوى قد تكون كيدية، وتتنوع الشكاوى بين الحصول على أراضي ملك الدولة والعدوان على المال العام ووقائع اختلاس.

بينما تلقت الإدارة نحو 382 شكوى فساد خلال شهر نوفمبر الماضي ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من 95% منها، بينما تظل الشكاوى المتبقية قيد الفحص والدراسة.

