مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة بجنوب الجيزة، انتداب المعمل الجنائي، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفادت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي وراء اندلاع حريق بداخل شقة سكنية بفيصل، بدون إصابات، فيما سيطر رجال الحماية المدنية على الحريق داخل الشقة.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى الشقق المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

