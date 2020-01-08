مصر | مُهملة في المنزل.. تفاصيل طعن موظف لزوجته بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مُهملة في المنزل.. تفاصيل طعن موظف لزوجته بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة طعن زوج لزوجته بمنطقة الهرم بالجيزة، أن الزوج في عقده الرابع من العمر ويعمل موظف بإحدى شركات الأجهزة، نشب بينه وبين زوجته موظفة في عقدها الثالث من العمر، مشادة كلامية إثر عدم تنظيفها للمنزل واهمالها، تطورت أنه دخل المطبخ واستل سكينًا وقام بطعنها وعلى الفور استغاثت الزوجة بالجيران وتم نقلها للمستشفى.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من مستشفي الهرم، يفيد بوصول موظفة بإحدى شركات المقاولات في العقد الرابع من عمرها ومقيمة المطبعة شارع الملك فيصل ومصابة بجرحين نافذين بالظهر.

وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.