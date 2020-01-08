أخبار مصر | هاني يونس: أتواصل بشكل يومي مع متحدثي جميع الوزارات.. وهدفنا المصلحة العامة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني يونس: أتواصل بشكل يومي مع متحدثي جميع الوزارات.. وهدفنا المصلحة العامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن دور المتحدث الإعلامي أن يكون مسوقًا للوزير أو المسؤول، ولابد من دمج المنصبين في الكثير من الأحيان؛ نظرًا لأهميتهما الكبيرة في تحسين الصورة الذهنية عن الوزير والوزارة.



وأضاف خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، اليوم، أنه من الأفضل أن يكون المتحدث الرسمي فنيًا في وزارته، إنما المستشار الإعلامي أن يكون إعلاميًا من الدرجة الأولى، مؤكدًا ضرورة أن يكون التسويق على رأس أجندة عمل المستشار الإعلامي أو المتحدث الرسمي، بما يصنع حالة عن المسؤول أو الوزير.

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وتابع: "على سبيل المثال، كانت الصورة الذهنية لرئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، إنه وزير الغلابة، وللدكتور مصطفى مدبولي أنه الشخص الذي خرج من رحم المعاناة واجتهد ونجح، ورفض منصب دولي من أجل أن يصبح وزيرًا في حكومة مصر".



وأكد "يونس" أنه بحكم منصبه كمستشار إعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فهو على تواصل دائم مع جميع المتحدثين الإعلاميين لكافة الوزارات، بشكل يومي، وخاصة في إدارة الأزمات، لافتًا إلى أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة، ويتم التنسيق فيما بينهم في كافة الملفات.



ونظمت بوابة "الفجـر"، مساء اليوم، ندوة للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بمقر الجريدة، وبحضور الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي.