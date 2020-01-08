أخبار مصر | "الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت بوابة "الفجـر"، هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، كأفضل متحدث إعلامي في عام 2019.



جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي، بمقر الجريدة.



وتحدث "يونس" عن أهم خطوات في حياته العملية، وطريق وصوله لمنصب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، ثم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ووجه "يونس" الشكر لبوابة الفجـر على الاستضافة والاستقبال.



من جهته، أكد الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي، حرص بوابة الفجـر الدائم على تكريم النماذج الشابة المتميزة والدؤوبة، والتي تعمل من أجل الوطن والمصلحة العامة، لافتًا إلى أن تكريم "يونس" جاء ليكون داعمًا وحافزًا لكل الشباب، وتقديمه كنموذج يُحتذى به، خاصة في ظل وجود قيادة سياسية، في مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب.