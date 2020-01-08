أخبار مصر | تتضمن مجلس رئاسي.. مصر تضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

وتابع شكري خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وإيطاليا وقبرص بقصر التحرير، أن الأمر غير مرتبط فقط بوقف إطلاق النار، وإنما تمثيل المجلس الرئاسي لكافة الأطراف في ليبيا - فالمجلس المكون من 9 أفراد لم يبقى منه سوى السراج - والتوزيع العادل للثروات وانهاء الصراع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي الليبي وهو ما تدعو إليه دول الجوار.

وأكد وزير الخارجية، أنه يجب اعتماد حكومة من قبل مجلس النواب الليبي، موضحا أن أي حل جزئي لن يأتي بثمار ولن يتحقق النتائج المرجوة للأوضاع التى ظلت الست سنوات الماضية تلقى بظلالها على الاستقرار في المنطقة.