شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم شحنة مساعدات دوائية إلى الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت سفارة جمهورية مصر العربية في كينشاسا شحنة مساعدات دوائية مقدمة من مصر، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى الكونغو الديمقراطية دعماً لجهود مكافحة وباء الإيبولا المنتشر في شرق البلاد.

أكد القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة المصرية في كينشاسا خلال مراسم تسليم الشحنة على وقوف مصر خلف شقيقاتها من الدول الأفريقية فيما تواجهه من أزمات، وهو ما حرصت معه على تقديم هذه المساعدات إلى الكونغو الديمقراطية التي تجمعها بها علاقات متميزة منذ استقلالها في ستينيات القرن الماضي.

من جانبه، أعرب نائب وزير الصحة الكونغولي في تصريحاته خلال مراسم تسليم الشحنة عن تقدير بلاده للمساعدات المصرية، مؤكداً على أنها تأتي في توقيت حرج تعاني فيه الكونغو الديمقراطية من نقص حاد في الدواء، أخذاً في الاعتبار تفشي أمراض أخرى في البلاد بخلاف وباء الإيبولا كالكوليرا والمالاريا.