شكرا لقرائتكم خبر عن «التزام وطني ودور دولي».. مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الأول من «النافذة الإعلامية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية العدد الأول من دورية «النافذة الإعلامية» يناير 2020، وهي نشرة إعلامية تهدف إلى التعريف بأهم أنشطة المكتبة ومشروعاها خلال العام الماضي.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في رسالته عبر «النافذة الإعلامية»، أن المكتبة «تحرص على أن تكون مؤسسة مصرية وطنية، وفي ذات الوقت لا تفقد طابعها الدولي، ومكانتها العالمية، لذلك جاء التوازن بين الأنشطة المحلية والأنشطة الأجنبية، تأكيدًا لهذا المعنى الذي التزمنا به، وحرصنا عليه».

وجاء العدد الأول من الدورية تحت عنوان «التزام وطني.. ودور دولي»، وتناول العديد من الموضوعات، ومنها: «2019.. عام أفريقيا في مصر، وإتاحة المعرفة في العصر الرقمي، وتعاون ثقافي مصري يوناني، ومواجهة الشائعات وتماسك الدولة، ومن إصدارات مكتبة الإسكندرية، ومعارض مكتبة الإسكندرية» وغيرها.

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وتتضمن الدورية التي تأتي في 48 صفحة مجموعة من الملفات الرئيسية التي تبرز أهم المحاور التي ركزت عليها مكتبة الإسكندرية في أنشطتها ومبادراتها خلال عام 2019، أولها «الملف الإفريقي» الذي يعكس تفاعل المكتبة مع اتجاه الدولة المصرية لتفعيل العلاقات مع قارة إفريقيا.

وحرصت «النافذة الإعلامية» على توثيق مبادرات المكتبة في دعم الفنون والثقافات الفرنكوفونية بشكل خاص، حيث احتفلت المكتبة هذا العام باليوم العالمي للفرنكوفونية، ومرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بجانب ندوات «مركز الطهطاوي للتنوير» التي تسلط الضوء على إسهامات رواد التنوير في مصر.

وتلقي «النافذة الإعلامية» الضوء على دور مكتبة الإسكندرية الدولي، وسعيها لأن تكون مركزًا يدعم التعاون والتفاعل مع الشعوب والحضارات المختلفة. وقد شهد عام 2019 تعاونًا وثيقًا بين المكتبة ودول حوض البحر المتوسط، خاصة دولتي قبرص واليونان.

وكان لمكتبة الإسكندرية هذا العام مشاركات متميزة في المحافل الثقافية الدولية، أبرزها المشاركة في أنشطة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «الإفلا»، سواء خلال مؤتمر الاتحاد الدولي الذي عقد في أثينا في أغسطس 2019، أو المؤتمرات وورش العمل التي نظمتها المكتبة في مقرها بالتعاون مع «الإفلا»، وتوثق النافذة الإعلامية عددًا من الشراكات التي نفذتها المكتبة هذا العام مع الجهات المختلفة.

كما تسلط «النافذة الإعلامية» الضوء على الخدمات التي تقدمها المكتبة للباحثين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروعاتها الرقمية، وتفاعلها مع الساحة الثقافية السكندرية، وأهم معارضها الفنية والثقافية، وأحدث إصداراتها.