شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشتري 300 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر إن الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية اليوم، الأربعاء، للتوريد من روسيا وأوكرانيا ورومانيا.

وطلبت مصر شحن القمح بين 18 و29 فبراير، ولم يتسنّ حتى الآن الحصول على تعليق من هيئة السلع.