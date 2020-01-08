الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 5 لسنة 2020 بتعديل نص المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189لسنة 1968 الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، ونص القرار فى مادته الأولى: يستبدل بنص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189لسنة 1968 المشار اليه، النص الآتي : يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من : نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وممثل لكل من وزارات الدفاع والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتموين ويختار كل منهم الوزير المختص ، وعضوين من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح من وزير التموين والتجارة الداخلية وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري : يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القرار . ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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