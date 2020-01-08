شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس مجلس الوزراء: الحوكمة والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الحوكمة والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة.

وأضاف فى كلمته أثناء افتتاح فعاليات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، أن مسار التنمية لا يستقيم دون تلبية الأولويات الملحة، مشيرًا إلى أن المنتدى التى تنطلق فعالياته صباح غد الخميس سيشمل مناقشات حول 4 محاور رئيسية تتعلق بمستقبل التعاون معربا عن أمله أن تسفر هذه المباحثات عن أفكار قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن جلسات المنتدى ستشمل مناقشة تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية. وكيفية الحد من الفقر وتحقيق حياة كريمة والسبل المواتية لتحقيق أهداف التنمية ونقاط التلاقى بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الصين "الحزام والطريق".

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وانطلقت مساء اليوم فاعليات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030" لتعاون مع سفارة جمهورية الصين بالقاهرة، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى.

وحضر الفعالية، أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين بالقاهرة، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين والباحثين والأكاديميين من مصر والصين.

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، فى أنه سيساهم بشكل كبير فى تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها فى تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية.

وحضر الفعالية محمود الشريف، وكيل مجلس النواب المصرى، وهانى سليم نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية