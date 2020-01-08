فيديو.. إيران تثأر وتدفن سليماني.. القصة الكاملة للتصعيد الأمريكى الإيراني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ التوتر "الأمريكى – الإيرانى" منحنى تصعيديا خطيرا بعد الهجوم الإيرانى على قاعدة عين الأسد الأمريكية فى العراق فجر الأربعاء، ويرصد الفيديو أسباب تطور الصراع بين البلدين، خلال الأيام الماضية. فجر الجمعة 3 يناير اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى فى العراق فى اليوم نفسه توعد المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى بانتقام شديد على مدار 5 أيام هدد جنرالات الحرس الثورى واشنطن بقصف قواعد ومصالح أمريكية فجر الأربعاء 8 يناير انتقم الحرس بعشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق فور الهجوم، حظرت واشنطن طائراتها المدنية فى المجال الجوى للعراق وإيران والخليج Advertisements عقب الثأر لمقتله استأنفت طهران مراسم دفن سليمانى فى كرمان البنتاجون أعلن إطلاق إيران أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق قال خامنئى: تم توجيه صفعة للأمريكان.. أما الانتقام فهو أمر آخر فيما قال الرئيس الإيرانى: الولايات المتحدة قطعت "ذراع" سليمانى ونرد بقطع "أرجلها" فى المنطقة فى المقابل، تحدى ترامب طهران وقلل من نتائج العملية قائلا : إن الخسائر مادية فقط، ولا ضحايا للهجوم ولا يزال العالم يترقب الرد الأمريكى .. ولا يزال الجميع فى انتظار الخطوة التالية

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