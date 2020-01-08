شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية: مصر بذلت جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الصراع فى ليبيا قائم منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الليبى، وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية قبرص واليونان وفرنسا أن مصر تدعم الحل السياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التزام المجلس الرئاسي بتمثيل كافة المناطق الليبية وهذا غير محقق، مشددا على أهمية اعتماد الحكومة عبر مجلس النواب.
وأشار شكرى إلى تأثير تعقد الأوضاع في ليبيا وتفاقم الأزمة من خلال تدخلات تركية، مؤكدا أن أنقرة تخالف القانون الدولى فى ظل اتساع رقعة الإرهاب فى طرابلس.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعانى من محاولات الإرهابيين النفاذ بسلاح عبر الحدود المشتركة بين مصر وليبيا، مؤكدا أن الدول مستمرة فى العمل لدعم مسار برلين كى يكون متكامل يتناول كافة القضايا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.
بدوره قال وزير خارجية فرنسا إنه لا حل عسكرى للأزمة الليبية لأنه سياسي فقط، مؤكدا أنه لا يكون هناك حل إذا لم تحترم مجلس الأمن والأمم المتحدة بحذافيرها، ولن تحل الأزمة فى حال فكر البعض فى عدم احترام سلامة الأراضى الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وزير الخارجية: مصر بذلت جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.