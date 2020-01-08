صور و فيديو.. سامح شكرى: الدعم التركى للجماعات المتطرفة فى ليبيا متواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن اجتماع القاهرة ناقش تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط وليبيا، مؤكدا أن الاجتماع يسعى لتفاهم سياسى للأزمة وأن الصراعات الإقليمية لن توجد حل للازمة.
وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى، أن الحلول السياسية هى الأفضل وليس عبر الصراعات المسلحة، مشيرا إلى أن بعض القوى استخدمت السلاح بعد رفض نتائج الانتخابات فى عام 2014.
ودعا وزير الخارجية، لوقف القتال فى ليبيا واحترام القانون الدولى وتسعى لاستقرار ليبيا، مؤكدا على أن تركيا تدعم مجموعات ومليشيات مسلحة مدرجة على عقوبات مجلس الأمن، مشيرا إلى توقيع السراج وأردوغان اتفاقات مؤخرا تخالف اتفاق الصخيرات.
وأضاف "شكرى" :"الدعم التركى للعناصر المتطرفة مازال متواصلًا".
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