شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة هجوم الأسد علوشي على أشرف الحلو.. وتعليق المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدرب الأسود أشرف الحلو، حفيد المدرب الشهير محمد الحلو، الذي لقي مصرعه على يد الأسد سلطان في أحد العروض، تفاصيل لحظات الرعب وتعرضه لهجوم من الأسد علوشى أثناء عرض في السيرك القومى والذى كان في مرحلة البلوغ. وأوضح أشرف الحلو، قال أن الأسد علوشى كان في العرض، وأثناء السيرك القومى، وكان يحب النمرة لوبا، والتي كان يحبها، وكان من ا لمفترض ابعادهم عن بعض قبل العرض، ولكن في ذلك اليوم أحد افراد الفريق أخطأ ووضعهم بالقرب من بعض، وأثناء نصف العرض، وفى لحظة إلقاء التحية للجمهور، رفض النزول وعندما نزل توجه للجلوس بجوار النمرة لوبي، وحاول الهجوم عليه، إلا أنه تمكن من السيطرة عليه. Advertisements

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