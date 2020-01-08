شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز برئاسة اتحاد المعلمين العرب للمرة الثانية بالإجماع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز خلف الزناتى، نقيب المعلمين المصريين، برئاسة اتحاد المعلمين العرب لفترة ثانية بالإجماع، فى الانتخابات التى أجريت فى المؤتمر العام للاتحاد فى دورته العشرون التى اختتمت أعمالها مساء اليوم بالعاصمة السورية دمشق.

وكان " الزناتي" قد استعاد لمصر منصب رئيس اتحاد المعلمين العرب فى المرة الأولى فى الانتخابات التى جرت عام 2015، وفى الانتخابات التى انتهت مساء اليوم حصل " الزناتي" على نفس المنصب بإجماع أصوات أعضاء الاتحاد.

وشكل اتحاد المعلمين العرب هيئة مكتبه الجديدة وتم اختيار مصر لرئاسة الاتحاد بالإجماع، وهشام مكحل بمنصب الأمين العام.

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وقال خلف الزناتى، عقب فوزه برئاسة الاتحاد، إن حصول نقابة المعلمين بمصر على هذا المنصب للمرة الثانية وبإجماع أعضاء اتحاد المعلمين العرب يعكس حجم الدور الذى قامت به نقابة المعلمين المصرية فى قيادة الاتحاد على مدار السنوات الماضية.

ووصف نتيجة الانتخابات التى تمت فى العاصمة السورية أنها بمثابة تكريم واعتراف بدور مصر الرائد ومكانتها داخل الوطن العربى، مشددًا على قيمة المعلمين ومكانتهم كأصحاب رسالة فى بناء الإنسان والمعرفة.

وقال "الزناتى" أن الاتحاد مستمر فى برامج عمله وخططه المستقبلية لخدمة المعلمين على مستوى الوطن العربى، مضيفًا أن اختياره كرئيس لدورة انتخابية جديدة بالاتحاد ممثلًا عن نقابة المعلمين المصريين يعد تكليفًا لاستكمال تنفيذ استراتيجية الاتحاد وفق خطط وبرامج تنفيذية محكمة، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود العربية والوقوف صفًا واحدًا فى وجه التحديات التى تواجه المنطقة على مختلف الأصعدة.

وأكد الزناتى على ضرورة تطوير المناهج التعليمية، والخروج بها من إطار المناهج التقليدية، والارتقاء بها إلى النظم العالمية الحديثة فى التعليم، مما يمكن الطالب من تطوير ذكائه وإعمال العقل وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، موضحا أن كل الأنظمة التعليمية الحديثة تركز على تطوير مهارات المعلم، باعتباره أحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية، مضيفًا أن أى نظام تعليمى لا يستطيع الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة بدون معلم مؤهل أكاديميًا ومتدرب مهنيًا.