توافق مصرى فرنسى على دعم مؤسسات الدولة الليبية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، السيسى يتلقى رسالة من ملك الأردن.. ويبحث مع وزير خارجية فرنسا الأوضاع فى الخليج وليبيا.. توافق مصرى فرنسى على دعم مؤسسات الدولة الليبية.. لودريان: مصر إحدى ركائز الاستقرار فى الشرق الأوسط.. والقاهرة وعمان تؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا بالمنطقة. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ السيسى يتلقى رسالة من ملك الأردن.. ويبحث مع وزير خارجية فرنسا الأوضاع فى الخليج وليبيا.. توافق مصرى فرنسى على دعم مؤسسات الدولة الليبية.. لودريان: مصر إحدى ركائز الاستقرار فى الشرق الأوسط.. والقاهرة وعمان تؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا بالمنطقة ـ السيسى يتلقى رسالة من ملك الأردن.. ويبحث مع وزير خارجية فرنسا الأوضاع فى الخليج وليبيا.. توافق مصرى فرنسى على دعم مؤسسات الدولة الليبية.. لودريان: مصر إحدى ركائز الاستقرار فى الشرق الأوسط.. والقاهرة وعمان تؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا بالمنطقة ـ رحلات الطيران أولى ضحايا التصعيد الإيرانى الأمريكى.. ضباب فى «عين الأسد».. طهران تدفن «سليمانى» وتغلق ملف الثأر بعدة صواريخ على قاعدتين أمريكتين.. وواشنطن تلتزم عدم التصعيد و«ترامب»: الوضع مستقر ـ مصر تبهر العالم بتنظيم حفل أفضل لاعب أفريقى.. ساديو مانى زعيما على عرش الكرة الأفريقية.. الكاميرونى إيتو فى الصدارة.. ومصر تحقق الجائزة 3 مرات بفضل صلاح والخطيب ـ مصر تبهر العالم بتنظيم حفل أفضل لاعب أفريقى.. ساديو مانى زعيما على عرش الكرة الأفريقية.. الكاميرونى إيتو فى الصدارة.. ومصر تحقق الجائزة 3 مرات بفضل صلاح والخطيب ـ الحكومة ُتشدد إجراءات تجميد أموال الإرهابيين Advertisements ـ بسمة وهبة فى ندوة «الخليج 365»: سقف الحرية عال فى الإعلام المصرى وأؤمن بوضع معايير للعمل الإعلامى ـ بسمة وهبة فى ندوة «الخليج 365»: سقف الحرية عال فى الإعلام المصرى وأؤمن بوضع معايير للعمل الإعلامى ـ «الخليج 365» تنفرد بنشر تقرير المجلس الأعلى للإعلام.. الإعلام يمر بمرحلة انتقالية بين فوضى 2011 واحترافية يحاول الوصول لها ـ وزير الرى فى آخر اجتماع برعاية واشنطن والبنك الدولى: نأمل الخروج بمسودة اتفاق حول سد النهضة اليوم ـ وزير الرى فى آخر اجتماع برعاية واشنطن والبنك الدولى: نأمل الخروج بمسودة اتفاق حول سد النهضة اليوم ـ تونس تضبط صفقة سلاح تركى قبل تهريبها لليبيا ـ رسالة حاسمة من الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى: لن نسمح بتسقيع أراضى الدولة.. توجيه بتضمين عقود البيع مدة محددة للاستغلال وبدء مشروعات التنمية ـ رسالة حاسمة من الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى: لن نسمح بتسقيع أراضى الدولة.. توجيه بتضمين عقود البيع مدة محددة للاستغلال وبدء مشروعات التنمية



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