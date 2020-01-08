انطلاق فاعليات منتدى الحوكمة ورؤية مصر بالتعاون مع سفارة الصين

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، فى أنه سيساهم بشكل كبير فى تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها فى تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصرى بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتى فى مقدمة الأولويات، وفى القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة فى الفترة (2018-2022).

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وأشارت إلى إنه فيما يتعلق بالاهتمام بمجال التعليم فأنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفنى بجانب خطة الدولة الشاملة للتدريب وبناء القدرات فى إطار خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وتدريب الموظفين الشباب، بالتعاون مع أفضل المؤسسات على مستوى العالم لتدريب الموظفين وهى ضمن استراتيجية التنمية 2030.