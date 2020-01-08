شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات منتدى الحوكمة ورؤية مصر بالتعاون مع سفارة الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فاعليات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين بالقاهرة، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى، وحضر الفاعلية، أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء, ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير لياو ليتشيانج/سفير جمهورية الصين بالقاهرة، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين والباحثين والأكاديميين من مصر والصين.
وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، فى أنه سيساهم بشكل كبير فى تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها فى تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصرى بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتى فى مقدمة الأولويات، وفى القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة فى الفترة (2018-2022).
وأشارت إلى إنه فيما يتعلق بالاهتمام بمجال التعليم فأنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفنى بجانب خطة الدولة الشاملة للتدريب وبناء القدرات فى إطار خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وتدريب الموظفين الشباب، بالتعاون مع أفضل المؤسسات على مستوى العالم لتدريب الموظفين وهى ضمن استراتيجية التنمية 2030.
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