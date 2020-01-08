شكرا لقرائتكم خبر عن سفير «إيران» في القاهرة يعلق على هجمات بلاده ضد القاعدتين الأمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، السفير ناصر كنعاني، إن رد إيران العسكري فجر أمس جاء استناداً على حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، موضحا عدم الرد على الفعل الأمريكي الغير قانوني والمزعزع للاستقرار، سيشجع واشنطن على التمادى في مواصلة أفعالها، وتابع: إن إدانة السلوك الإرهابي الأمريكي بشدة هي مسؤولية جماعية وعالمية في سبيل دعم السلام والاستقرار فی المنطقة والحیلولة دون استمرار السلوكيات الأحادية التي تنتهك القانون.

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وأشار كنعاني، في بيان له، إلى أن القانون الدولي، يتيح لإيران الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي عمل غير قانوني تقدم عليه الولايات المتحدة ضدها، ويُعتبر رد فعل إيران على العمل الإرهابي الأمريكي شرعيًا وقانونیاً، حيث تم إبلاغ الموقف الإیراني رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس الأمن الدولی عن طريق السفير والمندوب الدائم لإيران بالأمم المتحدة في رسالة موجهة إلیهما وتم تسجيلها كوثيقة للأمم المتحدة. وقد قام هذا المكتب بإرسال صورة من هذه الرسالة للإعلان عن الموقف الإيراني إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية والهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر

وأوضح إن العملية الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، يخالف القانون الدولي، حيث كانت عملية عسكرية، استهدفت مدنيين عزل على أرض مدنية في بلد ثالث دون علم حكومتها، فيما كانت زيارة سليماني رسمية، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في البرلمان العراقي يوم 5 يناير الجاري، أنه من المقرر أن يلتقي الجنرال سليماني، صباح يوم الجمعة في العاصمة بغداد يوم الاغتيال.

وأضاف أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بذريعة قتال داعش، قد قامت وبأمر مباشر من الرئيس الأمريكي بقتل قائدين عسكريين رفيعي المستوي إيراني وعراقي، وكانا لهما دورا في قتال داعش والقضاء عليها، موضحا أن ما فعلته أمريكا يعتبر مساعدة مباشرة لداعش التي لازالت بإمكانها ممارسة أنشطتها الإرهابية في العراق والمنطقة.